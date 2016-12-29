В Тихвине четырехлетняя девочка травмировалась во время игры с сестрой

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

В Тихвине накануне госпитализировали четырехлетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы во время игры с сестрой. По предварительным данным, ее привезли около шести часов вечера. Госпитализировали малышку из съемной квартиры, которую снимают ее родители, приезжие из Мурманска.

По словам 27-летней матери девочки, в момент происшествия ее не было в комнате. В соседнем помещении четырехлетняя девочка играла со своей на год старшей сестрой. В ходе игры младшая девочка упала и сильно стукнулась головой.

Девочку госпитализировали с с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья ребенка полная, раньше в поле зрения полиции и органов опеки не попадала.

Видео: а рхив