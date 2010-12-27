В Татарстане во время занятия аэройогой ребенок задушил себя

В Челнах во время воздушной йоги погиб восьмилетний ребенок

В Набережных Челнах во время домашних занятий аэройогой погиб восьмилетний мальчик. Родители обнаружили ребенка, запутавшегося в завязочных приспособлениях гамака, что привело к удушению. Попытки оказания первой помощи не принесли результата, ребенок скончался.

Как сообщают в следственном комитете Татарстана, в настоящий момент по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет решено - возбуждать уголовное дело или нет.