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В Татарстане во время занятия аэройогой ребенок задушил себя
Сегодня, 13:45
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Sheker
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В Татарстане во время занятия аэройогой ребенок задушил себя

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В Челнах во время воздушной йоги погиб восьмилетний ребенок

 В Набережных Челнах во время домашних занятий аэройогой погиб восьмилетний мальчик. Родители обнаружили ребенка, запутавшегося в завязочных приспособлениях гамака, что привело к удушению. Попытки оказания первой помощи не принесли результата, ребенок скончался.

Как сообщают в следственном комитете Татарстана, в настоящий момент по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет решено - возбуждать уголовное дело или нет.

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Категории: Новости России Лента новостей

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