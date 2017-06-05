В Татарстане учитель лицея лишился работы после потасовки с учеником

Прокуратура проверяет видео драки педагога и ученика в казанской школе

Следователи Татарстана организовали проверку по факту инцидента между учителем и его учеником на уроке труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану. По предварительным данным, драка произошла 6 марта 2017 г. в Шеморданском лицее Сабинского района. На уроке между учителем и учеником 7 класса произошел конфликт, причиной которого стало нарушение дисциплины. Учитель сначала ударил ученика линейкой, а потом устроил потасовку.

Один из учеников зафиксировал инцидент на камеру телефона. На записи видно, что никто из одноклассников дерущегося не попытался остановить драку. Вскоре это видео появилось в социальных сетях.

Сообщается, что после этого учитель был уволен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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