В Татарстане изнасиловали 13-летнюю школьницу на глазах у равнодушных водителей

Девочку-подростка силой на кладбище тащил незнакомец. Школьница сопротивлялась и звала на помощь, а очевидцы из Зеленодольска проигнорировали крики.

Несколько дней назад, 3 февраля, в одном из городов Татарстана 13-летняя девочка возвращалась домой. По пути к школьнице подошел незнакомый мужчина, угрожая, он схватил ее и потащил за собой на кладбище. Инцидент произошел в районе 20:30 на улице Паратская Зеленодольска.

Как выяснилось, девочка-подросток сопротивлялась и звала на помощь, однако у нее не хватило сил вырваться из рук злоумышленника. Школьнице пришлось громко кричать, чтобы её услышали. Девочка своего добилась, и возле магазина «Пятерочка» на звуки остановились две машины. Водители вышли, посмотрели, что происходит, однако никак не отреагировали на происшествие, а просто уехали по своим делам. В свою очередь, насильник осуществил задуманное и надругался над несовершеннолетней.

Спустя некоторое время мать школьницы написала заявление в полицию. В данный момент возбуждено уголовное дето. Правоохранители уже установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Сейчас его пытаются разыскать. Также устанавливают детали происшествия. Известно, что школьница испытала сильный эмоциональный стресс.

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