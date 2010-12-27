В Татарстане директор школы установил скрытую камеру в женском туалете‍

Экс-директора школы в Татарстане будут судить за установку камеры в дамском туалете

В Татарстане осудят бывшего директора одной из общеобразовательных школ Мензелинского района РТ, обвиняемый в нарушении неприкосновенности частной жизни и в превышении должностных полномочий.

В январе 2016 года бывший руководитель школы установил в женских туалетах видеорегистратор и производил видеосъемку посетительниц, которую затем просматривал. В сентябре одна из сотрудниц обнаружила камеру под раковиной.

Мужчина свой поступок оправдывает тем, что видеорегистратор был им установлен с целью – узнать, кто засоряет унитазы.

Сейчас бывший директор школы находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. Бывшему руководителю школы грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное наказание по статье - до 4 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

