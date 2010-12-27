В Татарстане бомж надругался над 11-летним мальчиком-инвалидом

Вчера в Татарстане 54-летний бомж изнасиловал школьника

1 марта примерно в 17:00 в Нижнекамске 54-летний мужчина забрался в квартиру к 11-летнему мальчику и совершил в отношении него действия сексуального характера. Кроме того, педофил снял свои действия на видео. У злоумышленника не имеется определенного места жительства. Ранее он уже был судим.

Стоит отметить, что школьник является инвалидом 1-ой группы. Преступника задержали правоохранительные органы. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, изучается видеозапись с места происшествия.