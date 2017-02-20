Россиянка покормила рыбок в Таиланде и угодила в тюрьму

Туристку из России ждет суд за кормление рыб хлебом около Пхукета. Женщину арестовали, а затем отпустили под залог.

Несколько дней назад сотрудники департамента морских ресурсов государства задержали и доставили россиянку в местную полицию за то, что она, не подумав ознакомиться с законами страны пребывания, кормила экзотических рыбок хлебом. Стражи порядка предъявили женщине обвинение. Также они установили залог в размере более 160 тыс. руб. (100 тыс. бат), после внесения которого, нарушительница может выйти на свободу до решения суда. Об этом сообщает Phuket Gazette.

Как выяснилось, инцидент произошел на небольшом островке Рача-Яй в Андаманском море. Дамочку с поличным поймали сотрудники департамента и доставили в отделение полиции на Пхукете. Суд над россиянкой должен состояться завтра. По некоторым данным, сейча женщина на свободе, однако она не может покинуть Таиланд. Если вина подозреваемой будет доказан, ей грозит приличный штраф или тюремное заключение до года.

Впрочем, по сообщениям ТАСС, в данный момент неизвестно, внесла ли туристка залог или ожидает суда в полицейском пункте. Отдел посольства России в Таиланде никакой информации о случившимся не получал.

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