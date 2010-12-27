Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
В Таиланде появился памятник Юрию Гагарину
Сегодня, 16:43
0
mari_dolbish
182

В Таиланде появился памятник Юрию Гагарину

0
 
 

Его установили в рамках проекта по установлению более 30 бюстов легендарного космонавта в 23 странах.

В Таиланде появился бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Российский посол Кирилл Барский лично передал бронзовую скульптуру музею Агентства космических и геоинформационных технологий королевства. Данное событие состоялось в рамках проекта, в котором планируется установить более 30 бюстов известного космонавта в 23 странах.

Тайцы любовались в музее памятником Гагарину, ставший частью экспозиции "Юрий Гагарин: жизнь и наследие". Вскоре бюст покинет Бангкок и будет показан публике в городе Сирача.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым человеком, который совершил полет в космическое пространство. Гагарин был советским летчиком-космонавтом, удостоен звания Герой Советского Союза и является почетном гражданином многих городов России. Юрий Алексеевич разбился 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на самолете МиН-15УТИ. 

Фото: ТАСС/Лебедев Иван

Теги: бангкок , гагарин , памятник , памятник гагарину , таиланд
Категории: Лента новостей Культура Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5