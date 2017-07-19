В Таиланде после падения с крыши 16этажного отеля погибла россиянка

Женщина приехала на отдых с 10-летней дочерью

Сегодняшней ночью на 19 июля в одном из отелей Пхукета в Таиланде произошла трагедия.

Российская туристка, жительница Тюменской области, упала с крыши 16-этажного отеля. Прохожие обнаружили женщину у отеля с травмами характерными после падения с большой высоты. 39-летнюю женщину срочно госпитализировали в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, под утро она скончалась.

Стало известно, что женщина приехала на курорт со своей 10-летней дочерью, которая на момент трагедии находилась в номере отеля. Сейчас девочка находится под присмотром российских дипломатов. На крыше отеля была найдена обувь погибшей. Перед падением женщина общалась на повышенных тонах со своим партнером.

На данный момент изучаются записи с видеокамер, выясняются все обстоятельства трагедии. Полиции предстоит выяснить - было падение несчастным случаем или намеренным.

Видео: YouTube/ чудный мир