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В Таиланде погиб пилот во время авиашоу для детей

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Пилот истребителя погиб на месте.

13 января в Таиланде во время авиашоу, в честь празднования Национального дня детей разбился самолёт. Пилот истребителя JAS 39 при исполнение манёвра неожиданной атаки погиб на месте. Истребитель разбился на безопасной от зрителей расстояние. В Таиланде закрыли аэропорты города Хатьяй из-за происшествия. Минобороны страны расследует причину крушения.

Теги: новости таиланда , разбился самолет в таиланде , упал самолет на авиашоу
Категории: Лента новостей Происшествия

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