В Таиланде погиб пилот во время авиашоу для детей

Пилот истребителя погиб на месте.

13 января в Таиланде во время авиашоу, в честь празднования Национального дня детей разбился самолёт. Пилот истребителя JAS 39 при исполнение манёвра неожиданной атаки погиб на месте. Истребитель разбился на безопасной от зрителей расстояние. В Таиланде закрыли аэропорты города Хатьяй из-за происшествия. Минобороны страны расследует причину крушения.

