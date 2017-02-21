Житель Таиланда прострелил из дробовика свой пенис

Мужчина разряжал ружье и нечаянно выстрелил в свои гениталии. Он полученных травм он скончался.

В минувшую субботу, 18 февраля, жителя города Чиангамай с огнестрельным ранением ноги и половых органов госпитализировали в больницу. Инцидент произошел на севере Таиланда. Об этом сообщает Life, ссылаясь на местные СМИ.

Как стало известно, 32-летний таиландец захотел разрядить свое оружие. Однако попытка закончилась неудачей. Мужчина нечаянно прострелил из дробовика себе ногу и гениталии. Он незамедлительно обратился за помощью к медикам. В срочном порядке его доставили в местную больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь горе-охотника. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался в медучреждении.

Ранее мы сообщали, что россиянка покормила рыбок в Таиланде и угодила в тюрьму. Женщину задержали сотрудники департамента морских ресурсов и доставили ее в местную полицию за то, что она, не подумав ознакомиться с законами страны пребывания, кормила экзотических рыбок хлебом. Стражи порядка предъявили россиянке обвинение.

Видео: youtube, Удивительное Видео