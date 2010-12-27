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В Таиланде дикие слоны остановили и ограбили грузовики с фруктами
Сегодня, 23:10
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Sheker
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В Таиланде дикие слоны остановили и ограбили грузовики с фруктами

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Грузовик с ананасами ограбили дикие слоны в Таиланде

 В Таиланде дикие слоны остановили на провинциальной дороге грузовик с фруктами и ограбили его. Инцидент произошел рядом с курортным городом Хуа Хин. Пока парочка громадных животин таскала хоботом с кузова плоды, один из великанов стоял перед машиной и не позволял ее водителю тронуться с места. Слоны трудились не меньше часа, пока не разграбили весь грузовик. 

Проезжающие мимо полицейские доложили об инциденте лесным рейнджерам департамента национальных парков Таиланда. Опустошив примерно половину машины, животные скрылись в чаше, также внезапно, как и вышли оттуда.

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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