В Таиланде дикие слоны остановили и ограбили грузовики с фруктами

Грузовик с ананасами ограбили дикие слоны в Таиланде

В Таиланде дикие слоны остановили на провинциальной дороге грузовик с фруктами и ограбили его. Инцидент произошел рядом с курортным городом Хуа Хин. Пока парочка громадных животин таскала хоботом с кузова плоды, один из великанов стоял перед машиной и не позволял ее водителю тронуться с места. Слоны трудились не меньше часа, пока не разграбили весь грузовик.

Проезжающие мимо полицейские доложили об инциденте лесным рейнджерам департамента национальных парков Таиланда. Опустошив примерно половину машины, животные скрылись в чаше, также внезапно, как и вышли оттуда.