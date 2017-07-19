В Сясьстрое взрослый мужчина полгода растлевал восьмиклассницу

В Сясьстрое ищут совратителя восьмиклассницы

В Ленобласти 37-летняя женщина узнала, что ее дочь-подросток уже полгода состоит в сексуальной связи с неизвестным матери взрослым мужчиной. Она решила обратиться в полицию, так как девочка учится в восьмом классе средней школы и еще не достигла возраста согласия.

Школьнице 15 лет, так что секс с ней не подпадает под определение легитимного, тем более что ее предполагаемый любовник давно отпраздновал совершеннолетие.

Встречи пятнадцатилетней восьмиклассницы и неизвестного взрослого Гумберта проходили в период с декабря 2016 по настоящее время, уточнила заявительница. В полиции заявление приняли, дело передали в Следственный комитет. Проводится проверка.

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