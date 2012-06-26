Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Стрельне

В резульатте поисковой операции в Стрельне обнаружили тело мальчика, поисками которого вторые сутки занимаются спасатели и волонтеры.

Тело 10-летнего мальчика обнаружили в Стрельне. На место происшествия прибыли полицейские. которые осматривают труп ребенка.

Пропавшего в воскресенье, 29 января. мальчика нашли водолазы. Поисковая операция прекращается. теперь правоохранительные органы будут расследовать дело о смерти несовершеннолетнего. Подробности трагедии уточняются. В ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти уточняют, что тело нашли всего в трех метрах от берега. Сообщается, что ребенка опознали по одежде.

Ранее мы сообщили, что в Стрельне возобновились поиски пропавшего в воскресенье мальчика. В операции принимали участие около 100 человек специалистов. Территорию Орловского парка, где ребенка видели в последний раз, обследовали с помощью беспилотника. Также территорию прочесывали волонтеры. Искать мальчика качали в понедельник, 30 января, около 11 утра. С момента его исчезновения прошли сутки. По словам его родителей, ребенок ушел гулять утром в воскресенье. С тех пор его не видели.