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В Ставрополе на отрезке дороги длиной 200 метров произошло сразу три аварии

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В Ставрополе непогода свела семь машин в трех авариях на 200 м дороги‍

 Сегодня, 16 февраля, в 9 утра очевидцы сняли на видео сразу несколько аварий на улице Космонавтов в Ставрополе. На участке дороги около 200 метров произошло 3 ДТП. Повреждены 7 автомобилей. На данный момент информации о пострадавших нет.

По мнению пользователей соцсетей, столкновение машин связано с разбушевавшейся непогодой. Второй день подряд в краевом центре идет снег, который затрудняет видимость, а на дорогах образованы накаты.

Кроме того, совсем неподалеку произошла еще одна авария. Автомобиль слетел с трассы и оказался в лесу. 

 

Видео: 
YouTube: ЧП Ставрополь 

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Категории: Лента новостей

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