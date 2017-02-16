В Ставрополе на отрезке дороги длиной 200 метров произошло сразу три аварии

В Ставрополе непогода свела семь машин в трех авариях на 200 м дороги‍

Сегодня, 16 февраля, в 9 утра очевидцы сняли на видео сразу несколько аварий на улице Космонавтов в Ставрополе. На участке дороги около 200 метров произошло 3 ДТП. Повреждены 7 автомобилей. На данный момент информации о пострадавших нет.

По мнению пользователей соцсетей, столкновение машин связано с разбушевавшейся непогодой. Второй день подряд в краевом центре идет снег, который затрудняет видимость, а на дорогах образованы накаты.

Кроме того, совсем неподалеку произошла еще одна авария. Автомобиль слетел с трассы и оказался в лесу.

Видео:

YouTube: ЧП Ставрополь