В Стамбуле, в ходе отвратительного теракта погибло 39 человек, — в том числе стало известно и имя россиянки

Как стало известно посредством микроблога-Twitter, посольство России в Турции сообщило имя погибшей россиянки в ходе террористического акта в Стамбуле. Ей оказалась Нурана Гасанова.
"В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким" — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.
Напомним, что в ночь на 1 января неизвестный мужчина совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них — гости из других стран. Помимо Нураны жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля, — сообщает ТАСС.
Видео: Twitter, ARnews1936