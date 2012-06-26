В Сосновом Бору 10-летний мальчик ушел в школу и не вернулся

Под Петербургом снова ищут пропавшего мальчика

В Сосновом Бору в полицию обратилась встревоженная мать десятилетнего мальчика, который ушел в школу на занятия и пропал. Мать просит помощи в поисках сына.

Женщина рассказала, что мальчика проводила на школьные занятия сама. С сыном-четвероклассником она попрощалась у школьных дверей. При этом у ребенка есть при себе мобильный телефон, однако на звонки он не отвечает.

Начаты поиски ребенка. Напомним, несколькими днями ранее в Стрельне в течение полутора суток более 150 человек искали пропавшего десятилетнего мальчика. В итоге ребенок был найден мертвым. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Видео: архив