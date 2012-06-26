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В Сосновом Бору 10-летний мальчик ушел в школу и не вернулся

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Под Петербургом снова ищут пропавшего мальчика

В Сосновом Бору в полицию обратилась встревоженная мать десятилетнего мальчика, который ушел в школу на занятия и пропал. Мать просит помощи в поисках сына.

Женщина рассказала, что мальчика проводила на школьные занятия сама. С сыном-четвероклассником она попрощалась у школьных дверей. При этом у ребенка есть при себе мобильный телефон, однако на звонки он не отвечает.

Начаты поиски ребенка. Напомним, несколькими днями ранее в Стрельне в течение полутора суток более 150 человек  искали пропавшего десятилетнего мальчика. В итоге ребенок был найден мертвым. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Видео: архив 

Теги: петербург , поиски ребенка , пропажа ребенка , пропал школьник , сосновый бор
Категории: Новости СПб Происшествия

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