В Сочи в своем автомобиле сгорел 26-летний мужчина

По предварительной версии, молодому человеку стало плохо за рулем, и он врезался в бетонное ограждение туннеля. От удара автомобиль моментально воспламенился и сгорел за считанные минуты вместе с водителем

В интернете появилось видео жуткого дорожного происшествия в одном из сочинских туннелей, которое произошло накануне, 8 февраля, поздним вечером.

Сообщается, что молодой 26-летний мужчина сгорел заживо в своем автомобиле. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем и он потерял управление. Из-за чего врезался в бетонное ограждение на большой скорости. От мощного удара о стену раздался взрыв, и автомобиль вспыхнул. У водителя не было никаких шансов на спасение.

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники, смерть водителя, скорее всего, наступила не от пожара, а в результате травм, полученных во время столкновения автомобиля с бетонной стеной. Полное отсутствие тормозного пути и практически прямая траектория движения указывает на то, что водитель был как минимум без сознания.

Очевидцы происшествия ничем не смогли помочь водителю, так как все произошло за считанные минуты. Пламя настолько было сильным, что за несколько метров от горящего автомобиля плавились пластиковые детали.

Видео:YouTube/ Our Generation