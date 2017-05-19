В Смоленске женщину насмерть сбила маршрутка, а затем переехал ВАЗ на пешеходном переходе

В сети появилось видео с места происшествия, где на пешеходном переходе была насмерть сбита 63-летняя женщина

Жуткая авария с летальным исходом пешехода произошла накануне ранним утром, 18 мая, в Смоленске. Сегодня появилось видео с места страшной трагедии.

Авария произошла на улице Шевченко возле дома №1/35 в Смоленске на регулируемом пешеходном переходе в 6 часов утра. 63-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал "Форд Транзит". Следовавший сзади "Форда" автомобиль ВАЗ 2110, чтобы избежать столкновения переехал женщину. В результате полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Видео: YouTube/Ботан Ботан