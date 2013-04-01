В Смоленске прикрыли бордель (видео)

Подозреваемому в организации фирмы по оказанию интимных услуг грозит лишение свободы на 5 лет

Полицейскими был задержан 39 летний житель Смоленска, который подозревается в организации оказания интимуслуг.

Как удалось выяснить в ходе оперативной работы, мужчина знакомился в социальных сетях с девушками и предлагал им повысить свой материальный достаток, оказывая интимные услуги. Давал объявления по оказанию услуг данного характера, следил за их исполнением и своевременной оплатой. Девушки отдавали ему часть отработанных денег.

Полицейские провели "контрольную закупку" и задержали мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Мужчине грозит лишение свободы на 5 лет.

Видео: УМВД по Смоленской области