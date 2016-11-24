В Смоленске горит иномарка, пожар сняли на видео

На одной из улиц Смоленска днем загорелась легковая машина.

Жители Смоленска сняли на видео и выложили в социальные сети необычное дорожное ЧП. На одной из улиц города посреди бела дня загорелся легковой автомобиль. Серая иномарка достаточно быстро задымилась: серые клубы дыма были видно за сотни метров от зоны пожара. Водитель и пассажиры вовремя покинули машину, однако потушить транспортное средство своими силами им не удалось. Первое видео с места происшествия в Instagram выложил пользователь под ником "Артем8572". На ролике видно, что огонь пылает под капотом машины, а салон пока что просто задымлен. Автомобиль припаркован на обочине и не мешает проезду других машин. Вероятности того, что пламя перекинется на другие транспортные средства, практически нет.

Уже известно, что автомобиль загорелся на улице Багратиона. Причины пожара не уточняются. Их предстоит выяснить пожарным экспертам и сотрудникам ГИБДД. Ранее мы писали, что появилось видео пожара вокзала под Тамбовом, который подожгли школьники.

Видео: Instagram, artiom8572