Жуткое видео из Смоленска: перекресток не поделили 4 авто

Большегруз из-за неполадок с тормозами протаранил три легковушки и перевернулся.

Сегодня утром, 19 мая, в Смоленске водитель фуры не справился с управлением и спровоцировал массовую аварию. Инцидент произошел около девяти часов на перекресте Свердлова – Витебское шоссе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, им удалось запечатлеть последствия крупной аварии на видео.

По предварительным данным, у большегруза, который ехал из Беларуси, отказали тормоза. В результате чего водитель фуры допустил столкновение с машинами "Нива", "Фольксваген" и "Мицубиси". На кадрах можно заметить, что от мощнейшего удара грузовик перевернулся на бок.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. На месте работают спасатели. Предположительно, обошлось без жертв, и в крупной аварии серьезно пострадали только автомобили.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Петербурга: на Софийской столкнулись четыре авто.

Видео: Youtube, DRIVE2 СМОЛЕНСК