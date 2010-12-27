В Световом зале Смольного состоялось торжественное награждение многодетных семей. Губернатор города вручил отличившимся награды "За заслуги в воспитании детей".

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко вручил награды многодетным семьям. Церемония прошла в Световом зале Смольного. В 2017 году 14 семей получили почетные награды Петербурга "За заслуги в воспитании детей". Этого звания за последние пять лет удостоились 70 семей.

Глава города рассказал на мероприятии, что сейчас в городе проживает более 34 тысяч многодетных семей. В общей сложности в них воспитывают 110 тысяч детей. Власти Петербурга стараются помогать таким родителям. Например, возможность получения регионального материнского капитала продлена до конца 2018 года. Со следующего года также хотят вернуть программу жилищных сертификатов для многодетных семей.

Семьям с семью и более детьми за счет средств городского бюджета бесплатно предоставляются микроавтобусы. Церемония награждения состоялась накануне Международного дня семьи.

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне Piter.tv сообщал, что в Смольном десять ветеранов войны получили ключи от новых квартир.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга