В Смольном десять ветеранов войны получили ключи от новых квартир

Ветераны Великой Отечественной войны получили из рук губернатора документы на квартиры. Торжественное вручение прошло в Световом зале Смольного.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил документы на квартиры десяти ветеранам Великой Отечественной войны. Торжество прошло в преддверии Дня Победы в Световом зале Смольного в среду, 3 мая.

Глава города отметил, что поколению героев торжества выпали тяжелые и ужасные испытания. А сейчас уверенность россиянам дает память о подвиге воинов, отстоявших Родину и мир. Новостройки, куда заселятся герои войны, находятся на Ленинском проспекте. Недалеко от микрорайона находится Финский залив.

В 2008 году в России вышел указ года "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 годах". По выбору получатели можно взять новую квартиру в новостройке, субсидию на покупку или строительство жилья. Благодаря этой программе новое жилье получили более 12 тысяч ветеранов. В начале этого года на учет принято 30 соискателей. Все они получили варианты на выбор. Ситуация в Северной столице сложилась так, что, только обратившись, ветераны сразу получают варианты из уже имеющихся.

Ранее сегодня Piter.tv писал, что в Петербурге узники концлагерей будут получать льготы наравне с ветеранами войны. ЗакС приравнял несовершеннолетних узников концентрационных лагерей и гетто к ветеранам Великой отечественной войны.