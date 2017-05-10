Генплан с исправленным ВСД и аэроэкспрессом одобрили в Смольном

Члены правительства Петербурга одобрили корректировки в Генплан, связанные с новой трассировкой ВСД и аэроэкспрессом от аэропорта до Витебского вокзала.

В Смольном рассматривали корректировки в Генплан. Правительство Северной столицы одобрило новую трассировку Восточного скоростного диаметра и аэроэкспресса от "Пулково" до Витебского вокзала.

Как рассказал глава комитета по градостроительству и архитектуре Смольного Владимир Григорьев, аэроэкспресс позволит за 25 минут добраться от Витибеского вокзала до "Пулково". От аэропорта до Купчино поезда будут идти 11 минут. Однако остановка электричек на этой станции по еще рассматривается.

Интервал движения поездов будет составлять 20-30 минут. А скорость на участках достигать 51 километра в час. Поезда из воздушной гавани пойдут к Витебскому вокзалу. А не к балтийскому. В КГА это объяснили тем, что на первом вокзале не нужно будет проводить капитальную реконструкцию существующих путей и грузового сообщения.

Также одним из пунктов корректировок в Генплан стала новая трассировка ВСД. Которые вызывают много недовольств у горожан, которые боятся проснуться однажды со скоростной трассой под окнами.

Одобренные правительством поправки отправили в законодательное собрание. Теперь их будут рассматривать парламентарии.