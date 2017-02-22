В Смольном объяснили протечку на новом стадионе "Зенит-Арена"

Это случилось во время фестиваля «Радио Зенит»

Во время одного из первых официальных мероприятий на свежеотстроенном многострадальном стадионе "Зенит-Арена" случилось ЧП. Там, как сообщается, протекла крыша: во время музыкального фестиваля "Радио-Зенит" крыша нового стадиона на Крестовском острове дала течь.

По предварительным данным, как сообщается, крыша стадиона "Новокрестовский" к моменту поступления сообщения в СМИ протекала уже более двадцати минут.

По словам эксперта, на арене зафиксировали две протечки на «0» и «25» отметках.

«Это штатная ситуация. Для этого и проводят техническое тестирование систем при нагрузках», – пояснил он.

Коридоры, опоясывающие чашу стадиона, залило водой. Авария началась около половины девятого. В это время на стадионе шел фестиваль «Радио Зенит». В коридоре и холле образовались лужи.

Видео: с фестиваля "Радио Зенит", instagram