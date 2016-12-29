В Следкоме проверяют заявление на Петра Павленского

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько человек (предположительно, Петр Павленский и его друзья) избивают человека

В Следственном комитете подтвердили начало проверки по заявлению от 23-летней актрисы "Театра.Doc". Она обвинила художника-акциониста Петра Павленского и его гражданскую жену в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений. Сам Петр Павленский с женой и дочерьми накануне покинул территорию Российской Федерации.

Сообщается также, что еще 31 октября 2016 года произошел инцидент с участием бойфренда молодой актрисы, а также Павленского и нескольких его друзей. Была опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой несколько человек избивают одного. Пострадавший бойфренд утверждает, что бил его именно Петр Павленский.

﻿Художник отвергает обвинения в сексуальном насилии. По его словам, заявление актрисы о сексуальном насилии может быть частью спланированной акции, результатом которой может стать "посадка" Петра Павленского по уголовной "грязной" статье.

Видео: youtube