Устрашающие цифры: в Сирии произошёл двойной теракт, утопивший город в крови 42 жертв

Сегодня утром, 25 февраля в сирийском городе Хомс прозвучал страшный грохот, а через некоторое время — ещё один. В двух городских районах произошли кошмарные взрывы, унёсшие жизни 42 человек. Моментально

По последним данным, в результате сегодняшнего утреннего теракта в сирийском городе Хомс погибли 42 человека. По информации, предоставляемой Reuters, три смертника подорвали себя, находясь рядом с правительственными зданиями в районах, контролируемых сирийской армией.

Взрывы прогремели аккурат у зданий ведомства госбезопасности и штаба военной разведки. Среди погибших числится старший офицер, возглавлявший ведомство военной безопасности. Теракт затронул два городских района — аль-Гута и аль-Мохата.

Предположительно, ответственной за серию взрывов оказалась “Джебхат ан-Нусра”. Деятельность данной террористической группировки запрещена на территории РФ уточняет издание "Российский Диалог"

Видео: Twitter

Фото: РД