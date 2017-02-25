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Устрашающие цифры: в Сирии произошёл двойной теракт, утопивший город в крови 42 жертв

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Сегодня утром, 25 февраля в сирийском городе Хомс прозвучал страшный грохот, а через некоторое время — ещё один. В двух городских районах произошли кошмарные взрывы, унёсшие жизни 42 человек. Моментально

 По последним данным, в результате сегодняшнего утреннего теракта в сирийском городе Хомс погибли 42 человека. По информации, предоставляемой Reuters, три смертника подорвали себя, находясь рядом с правительственными зданиями в районах, контролируемых сирийской армией.  

Взрывы прогремели аккурат у зданий ведомства госбезопасности и штаба военной разведки. Среди погибших числится старший офицер, возглавлявший ведомство военной безопасности.  Теракт затронул два городских района — аль-Гута и аль-Мохата.  

 

Предположительно, ответственной за серию взрывов оказалась “Джебхат ан-Нусра”. Деятельность данной террористической группировки запрещена на территории РФ уточняет издание "Российский Диалог"

Видео: Twitter
Фото: РД

 
Теги: сирия , теракт , терроризм , хомс
Категории: Лента новостей Новости Сирии Мировые новости Терроризм Происшествия

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