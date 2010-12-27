В Швейцарии суд вынес приговор за «лайк» в Facebook

Суд швейцарского Цюриха впервые в истории страны вынес обвинительный приговор за "лайк" в социальной сети Facebook

Районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за лайк к комментарию в социальной сети Facebook. Суд признал 45-летнего гражданина страны виновным в клевете и приговорил к выплате штрафа в размере более $4 тыс.

В 1998 году зоозащитник Эрвин Кесслер публично сравнил ритуальный забой животных по еврейским традициям с преступлениями немецких национал-социалистов, за что был приговорен к тюремному заключению.История получила огласку и недавно она широко обсуждалась в соцсетях. Комментаторы обвиненили Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ зоозащитник подал в суд на авторов комментариев.

В результате суд встал на сторону истца и вынес несколько обвинительных приговоров. После этого суд также наказал 45-летнего местного жителя за то, что тот поставил "лайк" под комментарием, который истец и суд сочли оскорбительным. Лайк мужчины был расценен судьей как "оценочное суждение, не подтвержденное фактами".