В Шуваловском парке велосипедист сбил насмерть трехлетнего малыша

При этом погибший ребенок был без присмотра родителей

Накануне, в воскресенье, 4 июня 2017 года, в Шуваловском парке в Парголово произошел трагический инцидент: там мужчина на велосипеде насмерть сбил трехлетнего ребенка. Как сообщается, маленький мальчик при этом был без присмотра родителей.

Трагедия произошла около половины шестого часа вечера на территории Шуваловского парка, в сотне метров от Заводской улице. 33-летний петербуржец не успел притормозить и наехал на мальчика, который внезапно выбежал на велодорожку. По предварительным данным, мальчик умер на месте, не дождавшись приезда скорой – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сообщается, что мальчик был без родителей – с ним гулял знакомый. Родителей мальчика, уроженцев Таджикистана, сейчас разыскивают.

Видео: архив