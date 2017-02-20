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В Шушарах педофил воспользовался гостеприимством родителей 8-летней девочки

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В Шушарах задержали подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком

В Шушарах женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что некий знакомый мужчина, будучи в гостях в ее доме, ночью приставал к несовершеннолетней дочке хозяев.

Как сообщается, женщина пришла в правоохранительные органы и рассказала, что в ночь на 18 февраля 2017 года 29-летний мужчина, пришедший в гости в семью и оставшийся на ночь, приставал к ее дочери, девочке 2009 года рождения.

Было заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Отмечается, что подозреваемый вскоре был задержан.
 
Действия задержанного мужчины подпадают под определение термина "педофилия" – ребенок, к которому он приставал, еще не вступил в переходный возраст.
 
Видео: из архива 

 

Теги: педофилия , петербург , подозрение в изнасиловании ребенка , уголовное дело , шушары
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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