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В Шушарах ФСК "Лидер северо-запад" будет оштрафован за свалку возле школы № 93
Сегодня, 19:09
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Shdaria
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В Шушарах ФСК "Лидер северо-запад" будет оштрафован за свалку возле школы № 93

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Активисты разобрались кто виновен в свалке возле школы.

Активисты группы "Гражданин Пушкин" в апреле обращались в надзорные инстанции по поводу свалки возле компании "Дальпитерстрой" около школы в Шушарах.

После обращения отходы были перемещены на территорию компании ФСК "Лидер северо-запад". После этого общественники снова обратились в Стройнадзор с просьбой установить "виновника торжества". В ходе расследования установили, что отходы за забором школы появились из-за ФСК "Лидер северо-запад".

Компания обязалась вывезти мусор с территории. Возбуждено дело по ч 1 ст. 9.4 КоАП РФ.


Теги: возбуждено дело , петербург , свалка , шушары
Категории: Лента новостей Новости СПб

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