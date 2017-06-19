В Шиловском районе погиб водитель из Санкт-Петербурга и трое его пассажиров

Среди погибших 16-летний подросток и девочка 11ти лет. В сети опубликовали видео и фото с места страшной аварии.

Жуткое смертельное ДТП произошло накануне, 18 июня, в Шиловском районе Рязанской области.

В районе полудня на трассе "Урал" М5 в Шиловском районе, недалеко от деревни Авдотьинка, столкнулись легковой автомобиль "Шевроле" и грузовик "Вольво". ProГород62 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области сообщает, что 55-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем"Шевроле", двигался в направлении Рязани. Водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую безопасность, в результате чего не справился с управлением автомобиля и вылетел на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком "Вольво" под управлением 32-летнего водителя.

От мощного удара легковушку сильно искорежило. Все, кто находились в "Шевроле", от полученных травм скончались на месте аварии. Погиб водитель, женщина - пассажирка, 16-летний подросток, 11-летняя девочка.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: YouTube/Pro Город Рязань газета / портал

Фото: УМВД по Рязанской области, Вконтакте