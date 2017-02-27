Чемодан с драгоценностями изъяли у россиянки в Шереметьево

Девушка попыталась ввезти из Индии в Россию свыше 12 тысяч ювелирных изделий. Таможенники обнаружили у женщины 72 кг полудрагоценных камней и серебра.

Недавно в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, попытавшуюся незаконно ввезти полудрагоценные камни и серебро. Женщина прибыла на лайнере, прилетевшем из Дели в Москву. Когда она следовала по "зеленому коридору", то посадила на свою тележку с багажом маленького ребенка с целью отвлечения внимания сотрудников таможни. Впрочем, правонарушительнице не удалось слиться с толпой. Таможенники заметили подозрительную особу и решили досмотреть ее багаж.

Как выяснилось, 41-летняя женщина попыталась ввезти свыше 12 тысяч ювелирных изделий из серебра и полудрагоценных камней общим весом порядка 72 килограмм. Все они были упакованы в отдельные пакеты. По словам злоумышленницы, товар предназначался для ее знакомых.

В данный момент чемодан драгоценностей передан на экспертизу. В ближайшем будущем станет известна подлинная стоимость незадекларированных ювелирных изделий.