В Северной столице молодой мужчина угнал иномарку, погрузив ее на эвакуатор

Обманув знакомого эвакуаторщика, молодой человек доставил к своему дому угнанную машину

В Санкт - Петербурге задержали угонщика иномарки.

28 летний молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил угнать машину. Злоумышленник обратился к своему знакомому, у которого есть эвакуатор. Преступник сказал, что потерял ключи от своего авто и попросил отвезти машину к дому. Автомобиль погрузили на эвакуатор и перевезли к парадной.

Утром владелец угнанной иномарки обратился с заявлением в полицию о пропаже. Автомобиль был найден на Придорожной аллее. А затем задержали и преступника.

Угонщик признал свою вину полностью и написал явку с повинной.

Видео: Piter.TV

Фото: ic.pics.livejournal.com