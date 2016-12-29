В Северной столице молодой мужчина угнал иномарку, погрузив ее на эвакуатор

В Санкт - Петербурге задержали угонщика иномарки.
28 летний молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил угнать машину. Злоумышленник обратился к своему знакомому, у которого есть эвакуатор. Преступник сказал, что потерял ключи от своего авто и попросил отвезти машину к дому. Автомобиль погрузили на эвакуатор и перевезли к парадной.
Утром владелец угнанной иномарки обратился с заявлением в полицию о пропаже. Автомобиль был найден на Придорожной аллее. А затем задержали и преступника.
Угонщик признал свою вину полностью и написал явку с повинной.
Видео: Piter.TV
Фото: ic.pics.livejournal.com