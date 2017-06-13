В Сети высмеяли "эротический" наряд Бузовой на Дне России в Петербурге

Ольга Бузова вышла на сцену в расстегнутой рубашке и микрошортах

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, которая в последнее время прославилась еще и тем, что развелась с мужем-футболистом и записала несколько песен. Как водится, к певческим данным Ольги Бузовой пользователи Сети в основном отнеслись скептически.

Накануне Бузова снова подала повод для того, чтоб о ней заговорили. Она приняла участие в праздничном концерте, который в День России прошел на Дворцовой площади в Петербурге.

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Основные претензии при этом интернет-пользователи высказывали не к качеству исполнения песен Бузовой, а к ее костюму. Певица вышла на сцену в джинсовых микрошортах, надетых на колготки, черном кроп-топе и белой "оверсайз" рубашке поверх всего этого. В пупке Ольги Бузовой поместилось металлическое украшение, а окружала певицу подтанцовка из нескольких крепких мужчин, с пяти метров не отличимых от группы секьюрити.

Ольга выложила много фото и видео после своего выступления. Разумеется, на Дворцовой площади собралось очень много поклонников звезды. А новый хит «Мало половин» не оставил равнодушными фанатов. На фоне в записи, которую Бузова выложила в Инстаграм, ясно слышно, что кто-то за кадром самоотверженно подпевает ей.

видео: инстаграм