В Сети появился трейлер к фильму о молодом Волан-де-Морте

Фанаты Поттерианы снимают собственный фильм о молодом Волан-де-Морте

Фанаты знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере из независимой киностудии Tryangle Films заканчивают работу по созданию фильма собственного производства о молодости главного антагониста из Поттерианы - тёмного мага Волан-де-Морта.

«Волан-де-Морт: Корни наследника» расскажет о молодости Тома Реддла — тёмного волшебника Волан-де-Морта. По сюжету, наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство волшебницы Хепзибы Смит и подозревает, что в деле замешан выпускник Хогвартса Том Реддл.

Деньги на съёмки фанатская студия собрала с помощью краудфандинга. Премьера картины «Волан-де-Морт. Корни наследника» запланирована на осень 2017 года на YouTube.

Видео:

YouTube: TRYANGLE FILMS