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В Сети появился трейлер к фильму о молодом Волан-де-Морте

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Фанаты Поттерианы снимают собственный фильм о молодом Волан-де-Морте

 Фанаты знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере из независимой киностудии Tryangle Films заканчивают работу по созданию фильма собственного производства о молодости главного антагониста из Поттерианы - тёмного мага Волан-де-Морта.

«Волан-де-Морт: Корни наследника» расскажет о молодости Тома Реддла — тёмного волшебника Волан-де-Морта. По сюжету, наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство волшебницы Хепзибы Смит и подозревает, что в деле замешан выпускник Хогвартса Том Реддл. 

Деньги на съёмки фанатская студия собрала с помощью краудфандинга. Премьера картины «Волан-де-Морт. Корни наследника» запланирована на осень 2017 года на YouTube.

 

 

 

 

Видео:
YouTube: TRYANGLE FILMS

 

Теги:
Категории: Лента новостей Культура

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