"Мгла" по Стивену Кингу: в сети появился очередной тизер-трейлер

Создатели предстоящего сериала вновь заинтриговали поклонников культового американского писателя: они опубликовали еще один тизер-трейлер "Мглы". За несколько дней ролик посмотрели почти 370 тысяч человек.

В минувшее воскресенье, 7 мая, на одном из youtube-каналов появился долгожданный тизер-трейлер к предстоящему сериалу по мотивам одноименной повести Стивена Кинга "Мгла". Премьера ужастика запланирована на 22 июня. За несколько дней ролик посмотрели уже 370 тысяч человек.

Судя по тизеру, сериал обещает быть ужасающим. Страшные сцены с окровавленными людьми и монстрами, забаррикадированный магазин и туман: кажется, зрители еще долго не смогут уснуть после просмотра премьерных эпизодов.

Что касается сюжета ленты, то он не шибко отличается от книжного. Однажды художник Дэвид Дрейтон, живущий в загородном доме, после сильного шторма отправляется с своим сыном в местный супермаркет, где всех покупателей настигает зловещий туман.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер фильма "Мгла" .

Видео: youtube, SPIKE