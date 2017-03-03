Видео из Кемерово: на ходу загорелась фура

Грузовик выгорел дотла на трассе под Кемерово. Очевидцам происшествия удалось зафиксировать страшный пожар.

Сегодня утром, 3 марта, на автодороге Кемерово – Мариинск на ходу загорелась фура MAN. Инцидент произошел около 11 часов 15 минут на 330 километре трасс "Сибирь". Заметив возгорание и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Также им удалось зафиксировать полыхающий грузовик на свои камеры.

Спустя несколько минут на место пожара выехали сотрудники МЧС. На кадрах можно заметить, как столп темного дыма поднялся в небо над автодорогой. Его было видно в радиусе нескольких километров. Благодаря слаженной работе спасателей, удалось ликвидировать пожар. К счастью, пострадал только автомобиль. Водитель фуры успел выбежать из кабины, которая вместе с передней стенкой прицепа выгорела дотла.

В данный момент выясняют детали происшествия. Специалисты предполагаю, что возгорание началось из-за неисправности системы механизмов и узлов транспорта.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео: на ходу сгорела маршрутка в Уфе.

Видео: youtube, Происшествие [Кемерово]