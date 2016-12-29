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Новости Лента новостей Происшествия Терроризм
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В Сети появилось видео задержания предполагаемых террористов

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ФСБ распространила видеозапись, сделанную во время задержания группы из семи человек, которая, предположительно, готовила серию терактов в Москве в дни новогодних праздников. Задержание произошло в Дагестане.

Как сообщили в ведомстве, группа принадлежит к признанной экстремистской и запрещенной в России и ряде других государств группировке "Исламского государства".

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных большое количество оружия, в том числе гранат и компонентов взрывных устройств, а также стрелковое оружие.

По версии следствия, задержанные планировали устроить теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.    

Видео: ФСБ

Теги:
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия Терроризм

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