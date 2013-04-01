В Сети появилось видео тушения сильного пожара на Учительской

Ночью в Калининском районе горела трехкомнатная квартира

В ночь на среду, 21 декабря 2016 года, на Учительской улице в Калининском районе тушили сильнейший пожар в отдельной трехкомнатной квартире.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, на пожаре работали три расчета. Спасателои рассказали, что в доме №12, корп.2 горела одна из комнат "трешки", и туда было невозможно подъехать.

"Обгорела обстановка на площади 14 квадратных метров", – отметили в пресс-службе, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Со своей стороны жители дома, в котором горела квартира, рассказали, что среди ночи были разбужены шумом автомобилей и гулом сирен. При этом в горевшей квартире двери никто не открыл, и их пришлось вскрывать.

Видео: spb_today