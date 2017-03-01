Видео: Диаме случайно забил пяткой в ворота "Брайтона"

Счастливый гол уже прозвали самым курьезным в году. Три футболиста, нелепая случайность, и "Ньюкасл" на 80-й минуте изменил ход игры.

Недавно в сети появилось видео самого курьезного гола в году. В матче между "Ньюкаслом" и "Брайтоном" Мохамед Диаме при помощи своих товарищей случайным образом изменил ход всей игры. На 80-й минуте он забил пяткой, развернувшись на 180 градусов, гол в ворота "Брайтона" и сравнял счет. Спустя несколько минут "Ньюкасл" и вовсе вырвал зубами победу у своих соперников.

Зарубежные СМИ окрестили "гол в три ноги" случайным, сумбурным и даже нелепым. Но все это не имеет значение, ведь благодаря быстрой реакции Диаме его команда смогла одолеть "Брайтон".

На кадрах можно заметить, как сначала мяч попадает в ноги Кристиана Атсу. Он пытается пробить по воротам, однако вместо этого попадает в ноги Дэрилу Мерфи, который в свою очередь пасанул Диаме. Французский футболист не растерялся и умело подставил свою пятку, об которую ударился мяч, после чего отскочив прямо в ворота.

Видео: youtube, Данк Пола Джорджа