В Сети появилось видео с места разрушения плотины в США

В Калифорнии объявлена эвакуация с места природного бедствия

В Сети появилось видео с места экологической катастрофы близ города Оровилл в Калифорнии. Там, напомним, объявлена эвакуация местных жителей в связи с прорывом большой плотины.

На видео видно, что вода гигантскими потоками стекает с холмов и угрожает затопить стоящие внизу дома и машины. Над дамбой постоянно курсирует вертолет, который отслеживает ситуацию.

Из-за угрозы полного прорыва Оровильской дамбы было эвакуировано более 200 тысяч человек из восьми населенных пунктов. Как сообщается, в самом большом одноименном городе на улицы вышли мародеры.

Видео: youtube