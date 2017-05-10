В Сети появилось видео перевертыша фуры на Софийской улице

Накануне на юге города набок опрокинулась большегрузная фура

Накануне днем в Петербурге, на Софийской улице, водитель большегрузной фуры по не выясненным пока причинам не справился с управлением и опрокинул на бок контейнер, который вез.

– С фуры упал «сундук». Проезд только для легковых не больше «Мондео», лучше повернуть на внутреннюю сторону кольца, – рассказал один из свидетелей происшествия. – Просто поторопился, наскочил на бордюр, прицеп еще, походу, рессорный, вот и завалил.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Однако на этом участке трассы скопилась большая автомобильная пробка – затор примерно в три километра длиной. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: youtube