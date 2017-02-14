Видео расстрела инкассаторов в Москве шокировало россиян

В Сети появилось видео попытки ограбления инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео одного из самых громких преступлений этой недели. Здесь появились кадры нападения банды из троих преступников на группу инкассаторов на улице Римского-Корсакова. Переодетые дворниками бандиты подкараулили инкассаторскую машину у отделения "Почты России". Они открыли стрельбу по сотрудникам "Главного центра специальной связи", но получили серьезный отпор. В результате перестрелки один злоумышленник был убит, а один из инкассаторов получил пулевое ранение. Когда негодяи поняли, что им не удается отбить деньги, то залезли в "Мерседес" и уехали в неизвестном направлении. В данны момент их ищут полиция и спецслужбы столицы.

Уникальное видео с места перестрелки залил в социальные сети пользователь Abyss Chehov. Ролик длиною в 50 секунд дает нам лишь общее представление о том, что происходило утром 14-го февраля на улице Римского-Корсакова. Судя по всему, он был снят на служебную камеру видеонаблюдения над одним из ближайших подъездов.

Ранее мы писали, что появилось видео дерзкого нападения на инкассаторов в Москве.

Видео: YouTube Abyss Chehov