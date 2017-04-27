Жесткое видео из Сочи: автоледи пронеслась по встречке со скоростью больше 100 км/ч

Очевидцы происшествия были шокированы происходящим. Они попытались задержать девушку самостоятельно, однако нарушительнице удалось скрыться.

Сегодня ночью, 27 апреля, автоледи из Сочи выехала на встречную полосу и пронеслась в сторону Адлера на скорости более 100 километров в час. Шокированные очевидцы происшествия успели запечатлеть на видео нарушительницу. Поначалу они и сами хотели остановить гонщицу, однако на различные сигналы она не реагировала и поспешила скрыться.

На кадрах можно заметить, как машина светлого цвета, несется на огромной скорости по трассе в сторону Адлера. Судя по всему, водителя явно не волнует тот факт, что он едет по встречке, а на пути у него стоят другие автомобили.

По словам свидетелей инцидента, за рулем находилась автоледи.

В настоящее время правоохранители изучают видеозапись. Также они предпринимают все попытки, чтобы установить личность подозреваемой.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Казани: легковушка перевернулась на трамвайных путях.



Видео: вконтакте, Татьяна Лемешко