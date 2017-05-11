Жуткое видео из Орла: легковушка сбила пешехода на "зебре"

Мужчина спокойно пересекал проезжу часть по переходу, как неожиданно оказался под колесами автомобиля. Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на несколько метров вперед. Известно, что пострадавшего доставили в больницу.

В минувшую среду, 10 мая, трассу в Орле не поделили пешеход и автомобилист. Инцидент произошел около половины шестого вечера на Наугорском шоссе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как 50-летний мужчина начинает движение по пешеходному переходу. Внезапно его сбивает "Рено". От удара пешехода отбрасывает на несколько метро вперед. Судя по всему, водитель иномарки просто не захотел пропускать мужчину в отличие от других автомобилистов, которые притормозили на "зебре".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Пензы: легковушка протаранила забор и перевернулась.



Видео: youtube, Tiger181061