В Сети появилось новое шокирующее видео расстрела протестующих на Майдане в Киеве

Появилась новая видеозапись событий, которые происходили на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил прокурор департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Роман Псюк.

В YouTube опубликовано новое видео событий 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, когда силовики расстреливали протестующих. Видеодоказательства были представлены мировой общественности буквально вчера.

Данное видео добавит новых доказательств в деле о "Майдане" в 2014 году. На кадрах отчетливо видно как бойцы "Беркута" по одному расстреливают оппозицию. Спрятавшись за бронетехникой они убивали людей одним выстрелом.

«Все выглядит так, что именно из-за этих грузовиков и велся основной прицельный огонь по нашим парням!» – говорится в комментариях к видео.

«Видео предоставили представители потерпевших», – сообщил Псюк.

Авторы записи неизвестны. По словам представителей потерпевших, данное видео поступило на почту одному из них. По мнению Псюка, эти кадры свидетельствуют, что наступления со стороны протестующих не было, их целью было поджечь шины и создать дымовую завесу.

В свою очередь, адвокат экс-бойцов подразделения «Беркут» Александр Горошинский считает, что видео не предоставляет новой информации. По его мнению, на суд оказывается давление.

Горошинский считает, что нужно не новые видео, а «дождаться экспертизы по баллистике».

Видео: Громадське Телебачення /YouTube