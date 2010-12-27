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В Сети появились снимки российской Ким Кардашьян без фотошопа
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Sheker
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В Сети появились снимки российской Ким Кардашьян без фотошопа

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Новые снимки «русской Ким Кардашьян»удивили подписчиков

 В интернет-сеть попали фотографии «русской Ким Кардашьян» Анастасия Квитко без фотошопа. ‍На снимках можно увидеть проблемные места в фигуре знаменитости. Фотоснимки сделаны на одном из пляжей Майами, где Анастасия отдыхала от назойливых поклонников и шумных вечеринок. Однако и здесь девушку настигли папарацци.     

На фотографиях выдающиеся формы Анастасия Квитко не кажутся такими упругими и объемными. Подписчики удивились, что модель пошла гулять в обычных шлепанцах, а не в стильной обуви на каблуках.

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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