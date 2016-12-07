В Сети появились фото и видео «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше

Опубликованы кадры британских самолето в, барражирующих над "Адмиралом Кузнецовым"

Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры с воздуха, на которых запечатлено сопровождение британскими истребителями российской корабельной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Ла-Манше.

На полутораминутном видео показывается, как несколько военных самолетов британских ВВС сопровождают российский крейсер.

«Адмирал Кузнецов» и другие корабли российской группы прошли Ла-Манш 24 января и направляются в Североморск после выполнения боевых задач в Сирии. Корабль начал отходить с боевых позиций в рамках сокращения российского военного присутсивя в Сирии.

Видео: Британское министерство обороны, youtube